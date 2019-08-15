Son Dakika Haberleri: SPOR Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

18 dakika önce

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi.

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi. İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor- Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.
Daniel Sturridge, Trabzonspor, Trabzon, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcay Şahan, Denizlispor ile anlaştı!
Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 13:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]