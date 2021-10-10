SUALTI FOTOĞRAF MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONU VE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika

SUALTI FOTOĞRAF MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONU VE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU Sualtı sporlarında milli takımlarımız, uluslararası şampiyonluklar ve madalyalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'de Dünya Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü oldu. 18. CMAS DÜNYA SUALTI FOTOĞRAF ŞAMPİYONASI 04-09 EKİM 2021 - PORTEKİZ KREATİF KATEGORİSİ BİRİNCİ ESER PAŞA 18. CMAS DÜNYA SUALTI FOTOĞRAF ŞAMPİYONASI 04-09 EKİM 2021 - PORTEKİZ KREATİF KATEGORİSİ ÜÇÜNCÜ HAKAN BAŞAR Portekiz'in Maderia Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılan 18. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda ülkemizi TSSF Sualtı Fotoğraf Milli Takımı temsil etti. Şampiyona balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açı ve kreatif olmak üzere 6 ayrı kategoride yapıldı. Şampiyonanın en prestijli dalı olan kreatif kategorisinde Eser Paşa ile Tolga Pat, hazırladığı ve çektiği muhteşem sualtı fotoğrafı ile Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı. Aynı kategoride Hakan Başar ile Ersin Tohumat ise tasarlayıp sualtında çektiği fotoğraf ile Dünya Üçüncüsü oldu. Milli Takım fotoğrafçılarına madalyaları düzenlenen törenle verildi. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz gurur verici bir başarının heyecanını yaşıyoruz. Fotoğraf Milli Takımı'mız gerçekten muhteşem bir başarıya daha imza attı. Dünya Şampiyonluğu ve Dünya Üçüncülüğü başarısını gösteren fotoğrafçılarımızı ve takım kaptanı Asım Dumlu'yu kutluyorum. Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'mız son yıllarda üst üste uluslararası başarılara imza atıyor. Kendileriyle sualtı topluluğu üyeleri ve Türkiye olarak gurur duyuyoruz" dedi. ÜLKE SIRALAMASINDA DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDUK 18. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda ülkemizi fotoğrafçı olarak Hakan Başar, Eser Paşa, dalış eşi olarak Ersin Tohumat, Tolga Pat ve takım kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan TSSF Sualtı Fotoğraf Milli Takımıtemsil etti. Milli Takımımız, katıldıkları bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında da 21 ülke arasında dünya beşinciliği elde etti. 2019 YILINDA DA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA İMZA ATTIK Türk Milli Takımı, 2019 yılında İspanya'nın Tenefire şehrinde düzenlenen 17. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ile Tema Kategorisi Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Ayrıca fotoğrafçı olarak Taner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşi olarak Çağlar Atılgan, Ersin Tohumat ve Takım Kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan Milli Takımımız, takım sıralamasında da Dünya Üçüncüsü olmuştu.