Son Dakika Haberleri: Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan Suat Tekelioğlu için İskenderpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu'nun naaşı, Boztepe'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor, Futbol, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
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