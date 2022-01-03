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SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları - Son Dakika

SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları

03.01.2022 15:28

Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi. Seminere TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon yöneticileri ve kulüp başkanları katıldı.

SANCAK: 4 BÜYÜK KULÜP FOBİSİNDEN KURTULMANIZ LAZIM

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemliğin zor bir meslek olduğunu söylerken, 'Çok zor bir iş. Gördüm yaşadım. Geldiğimiz noktada zevk alarak bu işi yapıyorum. Futbol bir oyun. Her türlü sonuç var. O gün kim istediyse o kazanıyor. Kaybederken kendimizi sorgulamalıyız. Haneler olarak meşakkatli ve kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bir kararla şehrin futbolcuların kaderini değiştiriyorsunuz. 4 büyük kulüp fobisinden kurtulmanız lazım. Çok değerli kulüpler ama sadece 4 kulüp yok. Birlikte hareket etmeliyiz. Adana Demirspor'un haklarını koruyacağıma söz verdim. Sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, gördüklerinizi çalın. Bir 90 dakika 4'üncü hakeme bu kadar saldırılır mı'. Karar verdiğinde zaten dönmüyor, dönerse zaten VAR'dan döner. Gördüğünüzü çalın ve gidin. Dünya kadar hata yapıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Adil olun. Hayat çok kısa. Herkes yaptığının hesabını verecek' açıklamasında bulundu.

HURMA: HAKEMLERİ SÜREKLİ KONUŞMAK YERİNE SİSTEM KURALIM DEDİK VE ADIM ATTIK

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakemlerin maç öncesi ve maç sonrası çok konuşulduğuna vurgu yaparken, 'Hakemlik Türk futbolunun en çok konuşulan konusu. Kangren haline getirdik. Geçen sezon hakemlerle ilgili konuşurken şunları söyledik; yıllardır hakemlerle ilgili konuşuyoruz, üyeleri beğenmiyoruz bir adım bile atamadık. Biz kendi üzerimize düşeni yapalım, sistem çalışalım, bunu önerelim. Sonra hakemlerden isteyelim. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu buna sıcak yaklaştı. İlk defa bir federasyon başkanı bu konuya parmak bastı. Önceden biz bağıra çağıra konuşur gün sonunda elimizde bir şey olmadan geri dönerdik. Cesur olmak demek korkmak değil, korkunun varlığına karşı doğru olanı yapmaktır. Maçtan önce hakemlerle ilgili konuşmamalıyız, maçlardan sonra hakemlerimizle ilgili konuşmamalıyız, oyuncularımız da yerde yatmamalı. Hakemler baskı altına alınmamalı. Medya mensuplarını lehine ve aleyhine bir konu saatlerce tartışmamalı' ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEMİ KİMSE İSTEMEDİ?

Yabancı hakemi hiçbir kulübün istemediğini dile getiren Hurma, 'Yabancı MHK, yabancı hakem gelecek denildi ama kimse bunu istemedi. Kendi çocuklarına güvendi. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Çözüm bizdedir, kendi çocuklarımıza destek olmalıyız. Çalışmalarımızın sonunda şeffaf ölçülebilir bir sistem oluşur' dedi.

SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları
SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları
SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları
SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları

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Futbol Federasyonu, Süleyman Hurma, Murat Sancak, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Süleyman Hurma ve Murat Sancak'ın açıklamaları - Son Dakika


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