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Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

08.10.2021 19:30
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif

Fenerbahçe Opet: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu

Setler: 25-16, 25-17, 25-20

Süre: 75 dakika (23, 27, 25)

(Faruk Çidem/İHA)

Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika
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