Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz