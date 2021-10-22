Üye Girişi
Sumudica: "İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber" - Son Dakika

Sumudica: "İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber"

22.10.2021 23:34

Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğinden bu yana 2'de 2 yapan Teknik Direktör Sumudica, "İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber" dedi.

Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğinden bu yana 2'de 2 yapan Teknik Direktör Sumudica, "İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, "Çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler" dedi.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, "Bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber" ifadelerine yer verdi.

Pazartesiye kadar futbolculara izin verdiğini ifade eden Rumen teknik adam, sonrasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. Yeni Malatyaspor ve taraftarları için mücadele ettiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Sumudica, "Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftadır Malatyaspor'da çalışıyorum. Oyuncular anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana'ya karşı 4-2-3-1, burada da 3-4-3 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problemde görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı bunları kaçırdık. Tabii hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Malatayspor'a geldiğinde hem mental olarak hem özgüven olarak takımın iyi durumda olmadığını da belirten Sumudica, "Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabii çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum. Ama şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla da hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz, daha fazla puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız" diye konuştu.

(Numan Güder - Cahit Özçelik/İHA)

Sumudica: İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber
Sumudica: İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber
Sumudica: İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber
Sumudica: İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sumudica: 'İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim 23:37 Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker 23:13 Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker 22:20 "Bataklık" davası sanığı polislerin makam aracı tartışması duruşmaya damga vurdu
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış 21:51 Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi 19:27 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı 17:34 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu 16:52 Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi         
23:47
Ronaldo dillere düşmek istemiyor! Ronaldo dillere düşmek istemiyor! "Yapamazsam futbolu bırakırım" deyip 3 madde sıraladı         
23:30
Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı         
22:45
AK Parti'den AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi         
22:12
Bayern Münih'in yıldızı, Messi'yi görünce kendinden geçti! Çığlıklar atarak koşuşturdu Bayern Münih'in yıldızı, Messi'yi görünce kendinden geçti! Çığlıklar atarak koşuşturdu         
21:34
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu         
20:05
Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti         
19:24
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar         
16:39
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 00:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sumudica: "İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement