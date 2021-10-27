Üye Girişi
Sumudica: "Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim" - Son Dakika

Sumudica: "Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim"

27.10.2021 17:11
Sumudica:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de Süper Lig'in zor olduğunu ifade ederek, Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de Süper Lig'in zor olduğunu ifade ederek, Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldiğini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Patron Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılarda üst üste alınan 2 galibiyetin ardından moraller oldukça yüksek. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam Sumudica, Türkiye'de ligin zor olduğunu 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hoca değişikliğine gidilmesinin iyi bir şey olmadığını belirtti.

"KASIMPAŞA MAÇINDA HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Geride kalan Altay maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Sumudica, "Şimdi sırada Kasımpaşa maçı var. Ben ve ekibim kazandığımız müsabakalardaki aynı duyguyu futbolculara vermek için çalışıyoruz. Bütün hocaların düşünceleri aynıdır. İstanbul'a Kasımpaşa karşısına mücadele etmek için gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli. Minimum 1 puan almamız gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor; takımımı hiçbir zaman beraberlik elde etmesi için hazırlamam. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya gidiyoruz. Mücadele vermeye gidiyoruz. Hedefimiz galibiyet" dedi.

"EĞER BİR GEMİDE AYNI YÖNE DOĞRU HAREKET EDİYORSANIZ BAŞARI GELİR"

Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu ve ekip olarak kaliteli iş çıkarmak istediklerini vurgulayan Sumudica, "Buraya geldiğimde çok iyi bir oyuncu gurubuyla karşılaştım. Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlarda maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÜST ÜSTE MAÇLAR KAZANARAK LİGİ EN İYİ KONUMDA BİTİREBİLMEK İÇİN SÖZ VERDİK"

Sumudica, Malatyaspor'a ligi en iyi konumda bitirmek ve kazanmak için geldiğini ifade ederek, "Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabi ki iyi bir şey değil. Malatyaspor'a geldiğim zaman söz verdiğim şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben Malatya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa/İHA)

Sumudica: Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim
Sumudica: Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim
Sumudica: Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim
Sumudica: Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sumudica: 'Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sumudica: "Yeni Malatyaspor'a kazanmak için geldim" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement