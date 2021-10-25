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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

25.10.2021 22:04
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ceza sahasına girmeden yerden arka direğe ortasında Larin'den önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

64. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortayı Necip, kafayla arka direğe gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Larin, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

65. dakikada sağdan kullanılan taç atışında ceza sahasındaki Kerem'in kafayla arkaya aşırttığı topu alan Halil Dervişoğlu'nun yay üzerinden çektiği sert şut sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

79. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Kerem'in yerden vuruşunda top Vida'nın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Muhammed'in vuruşunda kaleci Ersin, soluna gelen meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Domagoj Vida xx, Necip Uysal xx (Welintondk. 90+4 ?), Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Kenan Karaman dk. 89 ?), Miralem Pjanic xx, Alex Teixeira xx (Salih Uçan dk. 83 ?), Cyle Larin xxx, Michy Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 90+3 ?)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx (Ömer Bayram dk. 78 x), Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Halil Dervişoğlu dk. 64 x), Olimpiu Morutan xx (Ryan Babel dk. 64 x), Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx (Barış Alper Yılmaz dk. 89 ?), Kerem Aktürkoğlu xx, Mbaye Diagne xx (Mustafa Muhammed dk. 78 x)

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39 ve 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ghezzal, Teixeira, Ersin (Beşiktaş), Taylan, Marcao (Galatasaray)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Halil İbrahim Dervişoğlu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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