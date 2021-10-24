Üye Girişi
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

24.10.2021 18:13
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Adana Demirspor'u evinde ağırladı.

Süper Lig'in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Yaklaşık 100 dakika oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 90+6'da penaltıdan attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yunus'un sağ kanattan kullandığı kornerde, kaleci Ali Şaşal çıkarak topu kontrol etti.

56. dakikada Balotelli ceza sahası içerisinde topu arkadaşı Vargas'ın önüne düşürdü. Vargas'ın şutunda top dışarıya çıktı.

67. dakikada Henrique Tarık'a faul yapınca ikinci sarı kartını gördü, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor oyuna 10 kişi olarak devam etti.

83. dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Demirspor'da Akintola kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı. Her iki takım da müsabakaya 10'ar kişi ile devam etti.

90+6. dakikada Assombalonga ceza sahası içerisinde düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Balotelli'nin penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler : Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Bilal Gölen xxx

D.G. Sivasspor: Ali xx, Erdoğan xx Camara dk. 90+10 ?), Dimitrios xx, Caner xx, Uğur xx, Cofie xx (Fredrik dk. 90+10 ?), Hakan xx, Gradel xxx (Ahmet dk. 90 ?), Kayode xx (Sefa dk. 75 xx), Henrique xx, Yatabare xx (James dk. 75 xx)

Yedekler: Muammer, Kerem, Ziya, Özkan, Azubuike

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Ferhat xx, Svensson xx (Tarık dk. 60 xx), Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Stambouli xx (Akintole dk. 57 xx), Sinan xx (Gökhan dk.69 xx) Yunus xx( Belhanda dk. 57 xx), Bjarnason xx (Assombalonga dk. 69 xx), Vargas xx Balotelli xx

Yedekler: Muric, Sanuç, Kanak, Metehan, Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Gradel (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Balotelli (dk. 90+6 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Henrique (dk. 67) (D.G Sivasspor), Akintola (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yatabare, Erdoğan, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Assombalonga, Balotelli (Adana Demirspor)

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Balotelli, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika

Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı 18:22 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi 18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti 17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı 17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
AK Partili başkanın 15:25 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Son Dakika Haberleri
18:33 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
17:19 Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi
64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu         
18:33
Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti         
18:09
Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin         
18:04
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti         
16:18
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 18:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement