Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Goller: Berkay (dk. 32 ve 56) (Başakşehir), Ghacha (dk. 90+4) (Antalyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor , sahasında Başakşehir 'e 2-1 mağlup oldu.

Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi

Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar