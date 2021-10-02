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Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

02.10.2021 16:56
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Obinna, Giresunspor defansından topu kaparak Ndiaye pas verdi. Ceza sahasına giren Ndiaye, sağ çaprazdan yerden şutunu gönderdi ancak top kalenin solundan oyun alanını terk etti.

57. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim Alıcı'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

58. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Giresunspor'lu Perez, Göztepeli Ndiaye'yi ceza sahasında düşürdü. Hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

60. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tijanic, kalenin soluna vurdu ancak kaleci Okan Kocuk topu kurtardı.

69. dakikada Göztepeli Berkan Emir'in kaleciye geri pasında araya giren Süleymanov, ceza sahası içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Diabate, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

74. dakikada Göztepe'de Nidaye orta alandan yaklaşık 20 metre top sürdükten sonra defansı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan şut atan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

82. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Lourency, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı, kaleci Okan Kocuk uzanarak topu kornere tokatladı.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Zeki Yavru, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Balde kale önünde dokunsa da meşin yuvarlak direk dibinden oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ömer Tevfik Özkoç

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Kerim Alıcı x, Arslanagic x, Kahraman Demirtaş x, Berkan Emir x (Burekovic dk. 74 x), Obinna xx, Tijanic x(Jahovic dk. 74 x), Yalçın Kayan x (Ideye dk. 90 ?), Halil Akbunar x, Baku x (Lourency dk. 69 x), Ndiaye x

Yedekler: Arda Özçimen, Efe Saçıkara, Tibet Öniz, Atakan Çankaya, Erkam Kömür, Atınç Nukan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore x (Pelupessy dk. 66 x), Sankhare xx (Emre Taşdemir dk. 74 x), Flavio xx, Suleymanov xx (Hayrullah Bilazer dk. 90 ?), Serginho x (Balde dk. 66 x), Diabate xxx (Douglas dk. 90 ?)

Yedekler: Onurcan Piri, Umut Nayir, Champness, Çekdar Orhan, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Diabate (dk. 71 pen.) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Obinna, Arslanagic, Lourency (Göztepe), Serginho, Diarra, Zeki Yavru, Perez, Sankhare, Suleymanov (Giresunspor)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Aziz Behich, Giresunspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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