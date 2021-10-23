Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.
11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Burekovic'in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.
43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Burekovic'in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic'in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kemal Yılmaz xx, Esat Sancaktar xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Murat Paluli xx, Obinna xx, Yalçın Kayan xx, Dzenan Burekovic xx, Lourency xx, Jahovic xx, Ndiaye xx
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Soner Aydoğdu, Beykan Şimşek, Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Tijanic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Hugo xx, Edgar xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Ömür xx, Hamsik xx, Yusuf Sarı xx, Gervinho xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Cornelius, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)
Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Nestor El Maestro (Göztepe)
(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)
Kaynak: İHA
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