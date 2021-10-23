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Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

23.10.2021 20:05
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Burekovic'in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.

43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Burekovic'in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic'in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kemal Yılmaz xx, Esat Sancaktar xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Murat Paluli xx, Obinna xx, Yalçın Kayan xx, Dzenan Burekovic xx, Lourency xx, Jahovic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Soner Aydoğdu, Beykan Şimşek, Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Tijanic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Hugo xx, Edgar xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Ömür xx, Hamsik xx, Yusuf Sarı xx, Gervinho xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Cornelius, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)

Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Nestor El Maestro (Göztepe)

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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