SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi (2)
SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi (2)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:54 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi