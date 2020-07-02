SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi - Son Dakika

SPOR Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu Podolski , Türkiye 'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi (2)

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Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti