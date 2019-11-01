Son Dakika Haberleri: Spor süper lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj
Son Dakika Güncel Spor süper lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj

Spor süper lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj

6 saat önce

SPOR Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj3 Y "Yap, Yönet, Yaşat" sloganıyla seslenen yöneticiler, ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiİSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu üyeleri,...

SPOR Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj

3 Y "Yap, Yönet, Yaşat" sloganıyla seslenen yöneticiler, ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu üyeleri, Türk kadınının sesini dünyaya duyuracaklarını belirtti.

Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri İş Birliği Yemeği, dün Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi E. Nazlı Ercan, Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesci ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer katıldı. Cumhuriyetin kuruluş haftasında gerçekleştirilen toplantıda, kadın hakları konusunda öncü bir dünya lideri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek, Türkiye'de ve Türk sporunda kadının hak ettiği şekilde yerini konumlandırmasına katkı sağlama konuları görüşüldü.

İlk kez bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri sporun birleştirici ve tatlı bir rekabet olduğuna özellikle parmak basmak istediklerini belirtti. Yöneticiler ilerleyen günlerde ortak projeler üretmek üzere iş birliği içinde bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Türk kadınına sporda 3 Y "Yap, Yönet, Yaşat" sloganıyla seslenen üyeler, ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdi.

Spor süper lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor süper lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]