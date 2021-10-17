Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)

Fenerbahçe: Altay x, Novak xx, Min-Jea Kim x, Szalai xx, Crespo xx, Gustavo xx, Ferdi xx, Osayi Samuel xx, Mesut Özil x, Rossi xx, Valencia x

41. dakikada Peres'in vuruşundan Altay'dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo 'nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.

3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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