Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavililer 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Trondsen'in kale sahasına ortasında Djaniny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
69. dakikada Aminu Umar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Pohjanpalo'nun sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Boşta kalan topu Nwakaeme ağlarla buluşturdu. 2-1
85. dakikada Bakasetas, kullandığı fual atışını kale sahası içine gönderdi. Vitor Hogo'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Trondsen x (Denswill dk. 76 x), Berat Özdemir x (Nwakaeme dk. 46 xx), Hamsik x, Siopis x (Bakasetas dk. 65 x), Abdulkadir Ömür x, Gervinho ? (Conlius dk. 14), Djaniny xxx (Serkan Asan dk. 77 x)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan x,Fabricio Baiano x, Selim xx, Holmen xx, Cemali xx, Erik Sabo x, Djokovic x (Deniz dk. 80 ?), Bolasie Yala x (Lelani Phiri dk. 66 x), Boldrin x (Tyler Boyd dk. 66 x), Aminu Umar x (Remy dk. 80 ?), Pohjanpalo xx (Bryan Dabo dk. 85 ?)
Yedekler: Tarık, Yasin, Emir Han Topçu, Alberk Koç, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Dokovic (dk. 22 pen.) (Çaykur Rizespor), Djaniny (dk. 43 pen.), Nwakaeme (dk. 70) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Edgar le, Berat Özdemir, Trondsen (Trabzonspor), Boldrin, Fabricio Baiano, Tyler Boyd (Çaykur Rizespor)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)
Kaynak: İHA
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