SPOR Taha Akgül Şampiyonluğu Mehmetçik'e armağan ediyorum

ANKARA,(DHA)

Dünya Askeri Oyunları'nın güreş branşında serbest stil 125 kiloda şampiyonluğa ulaşan Taha Akgül, Kazandığım bu altın madalyayı, ülkemizin geçirdiği zor günlerde askerimize, şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize armağan ediyorum dedi.

Milli güreşçi, Çin'de düzenlenen şampiyonada aldığı altın madalya sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Akgül, ilk olarak, Asker olarak katıldığım Çin'deki Dünya Askeri Oyunları'nda ülkemin ilk altın madalyasını kazandırmak nasip oldu diye konuştu.

Milli güreşçi Taha Akgül, resmi olarak asker olduğunu belirterek, Açılışta ülkemin bayrağını o şanlı üniformayla taşıdığım için oldukça gururluyum. Benim için çok önemli bir organizasyon ve çok önemli bir hatıraydı. Bütün organizasyonlarda altın madalyam vardı, sadece askeri oyunlarda madalyam eksikti. Hamdolsun onu almak da nasip oldu. Serbest takım olarak da dört sporcuyla katılıp dörtte dört yaptık ve takımı halinde ikinci olduk. Çin gerçekten çok iyi hazırlanmış ve büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Olimpiyat düzeyinde bir organizasyon var burada. Böyle bir organizasyonda ülkemi temsil ettiğim için çok gururluyum. Kazandığım bu altın madalyayı ülkemizin geçirdiği zor günlerde Mehmetçik'e, askerimize, şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize armağan ediyorum. Ben de şu an bir asker olarak onların yanındayım. Ben de bir Mehmetçiğim ve kazandım bu altın madalyayı Mehmetçik kardeşlerimize armağan ediyorum, sağ olun var olun diyerek sözlerini tamamladı.