Spor tahir büyükakın'dan merih demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

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Spor tahir büyükakın'dan merih demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu
6 saat önce
SPOR Tahir Büyükakın'dan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi