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Tahkim'den Kayserispor'a kötü haber - Son Dakika

Tahkim'den Kayserispor'a kötü haber

08.10.2021 11:33
Tahkim'den Kayserispor'a kötü haber

Yukatel Kayserispor'un itirazı Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Yukatel Kayserispor'un itirazı Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Aldığı 150 bin TL para cezası onandı.

Süper Lig'de mücadele verene Yukatel Kayserispor'un PFDK'dan aldığı para cezası onandı. Ligin 6.haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor- Galatasaray maçı sonrasında talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Kayserispor'a 150 bin TL para cezası verilmişti. Bu karara itiraz eden sarı kırmızılı kulübe Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Tahkim Kurulu 7 Ekim tarihli kararında Kayserispor kulübünün itirazını yerinde bulmadı. TFF'den yapılan açıklamada "Yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28 Eylül 2021 tarihli E.2021-2022/122 - K.2021-2022/152 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yukatel Kayserispor Kulübü'nün müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Tahkim'den Kayserispor'a kötü haber

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahkim'den Kayserispor'a kötü haber - Son Dakika


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