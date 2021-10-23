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SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika

SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı

23.10.2021 12:46

SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladıNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,(DHA)- Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, ""Bugün burada halter sporuna hizmet etmiş ve halen hizmet etmekte olan halterin mutfağından gelmiş son derece deneyimli, üst...

SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA)- Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, ""Bugün burada halter sporuna hizmet etmiş ve halen hizmet etmekte olan halterin mutfağından gelmiş son derece deneyimli, üst seviyede eğitimli ve geçmişi başarılarla dolu halterin emekçileri arkadaşlarımla birlikte güçlü Türk halteri için Türkiye Halter Federasyonu yönetimine talip olduğumuzu Halter Federasyonu Başkan Adayı Ömer Öztürk hocam ile sen ben duygusu ile değil biz olduğumuzu birlikte hareket ettiğimizi açıklamak üzere bir araya geldik" dedi.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 27 Ekim tarihinde gerçekleştireceği 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda Talat Ünlü başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ünlü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu.

Halter sporunu 81 ile yayacaklarını belirten Talat Ünlü, "Ben ve arkadaşlarım güçlü gelişmiş kardeşliğin, dürüstlüğün, hakim olduğu bir yönetim için dostluk ve adalet aday olduk. Arkadaşlarım ile becerilerimizi, tecrübelerimizi antrenör birlikte bilgilerimizi, sporcu hakem sporcu ailelerimiz öğretmenlerimiz akademisyen kulüplerimizle yerel yönetimlerimizle paylaşarak omuz omuza eğitimi üniversitelerimizdeki beden hocalarımızla ve gönül gönüle vererek halter sporunu yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışacağız. Şimdiye kadar olimpiyatlarda aldığımız başarıları, inşallah 2024 Paris ve 2028 Los Angeles olimpiyat oyunlarını hedef koyarak madalya anlamında başarılı olmak ve Türk halterini hak ettiği yere getirmeliyiz. 81 ilimizde halter faaliyetini hayata geçirmek sureti ile özellikle halter sporunu yapmış ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlarımızla iş birliği yaparak halter sporuna uygun yetenekli çocuklarımızı tespit ederek halterin geleceği için en önemli kaynağımız olan alt yapımızı oluşturacağız. Şampiyon sporcularımız ile birlikte pilot illerimizde paneller düzenleyeceğiz ve halter ile tanışmamış hiçbir şehir bırakmayacağız. Niçin aday oldunuz? diye soranlara; ben 56 yıllık ömrümün 43 yılını emek verdiğim, halter federasyonuna başkan olmak istiyorum. Bizim branşımız halter bu açıklama yeter diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DERSİMİZİ BİLİYORUZ VE BİZ DERSİMİZE ÇALIŞTIK"

Biz halter camiamıza biz sahip çıkmalıyız diyen Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü bizim branşımız halter kısaca özetlemek gerekirse dersimizi biliyoruz ve biz dersimize çalıştık. Bir antrenör olarak, sporcu olarak ve spor adamı olarak halterin ihtiyaçlarını biliyoruz sporcularımızın kulüplerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olduk. İhtiyaçlarını biliyoruz, Türkiye Halter Federasyonu'nu örnek bir federasyon yapacağız. Haltere ilgi duyanların sayısını hızla arttıracağız olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını yükselteceğiz. Halter sporunu yaygınlaştıracağız olimpiyatlarda başarılı olacağız Türk halterini dünya standartlarına çıkartacağız."

SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı
SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı
SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı
SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı
SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı
SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı

Talat Ünlü, Türkiye, Halter, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika


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