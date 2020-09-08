SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz

SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruzVIDEO YOKTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor.

SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Hedefi her zaman üst sıralarda 5, 6'ncılığı oynayacak, Avrupa hedefini yakalayacak Antalyaspor olmak istiyoruz dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kırmızı beyazlı takım hakkında değerlendirme yapan Tuna, sezona hazırlık sürecini iyi değerlendirmiş takım olarak bu hafta Gençlerbirliği maçında da sonucunu alacaklarını söyledi. Yeni sezona hazırlık sürecinde İstanbul'daki turnuvada takımının Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye farklı skorla yenilmesini değerlendiren Tuna, turnuvada sonuçların hazırlık aşamasının karşılığı olmadığı periyodu yaşadıklarını belirtti. Tuna, milli takımda oynayan oyuncuların dönmesi ve sakatlıkların sona ermesiyle Gençlerbirliği maçıyla lige en iyi şekilde başlayacaklarına inandığını vurguladı.

NAZIM LİGİN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN

Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'in başka takımlara transfer olacağı yönündeki söylemleri değerlendiren Tuna, şunları söyledi

Oyuncularımıza teklifler var. Tabi ki menajerler ve kulüplerden gelen talep oluyor. Oyuncularımızın gitme arzusunu basından görüyoruz. Birebir konuştuğumuzda ayrılma zamanlarının doğruluğunu bizim Antalyaspor olarak değerlendireceğimiz an henüz yaşamadık. Nazım Sangare sağ kanat oyuncusu. Önde, geride, defansif oynayabiliyor. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncu bulmakta zorlanılıyor. Milli takımda da yer alıyor. Bünyamin sağ bek oyuncumuz. Geçen yıl ilk defa görev aldı.

STOPER MEVKİSİNE KESİN TRANSFER

Transfer çalışmalarına devam ettiklerine değinen Tuna, defans bölgesinde sayısal olarak eksik kaldıklarını belirtti. Transfer yapmayı istedikleri bölgeler bulunduğunu anlatan Tuna, Şu anki bütçe ve kadro sayısı anlamında önümüzde 4 haftalık transfer sürecini daha iyi değerlendireceğiz. Stoper bölgesine yapacağımız transfer kesin. Aramıza katılan çok iyi oyuncular oldu. İyi oyuncular almak zorundayız dedi.

NURİ ŞAHİN YÜZDE 80 HAZIR

Nuri Şahin'in performansını değerlendiren Tuna, Nuri Şahin aramıza geç katıldı. Antrenman şansını ve seviyesini görünce turnuvada görev vermek istedim. İyi maç çıkardı. Ligdeki refleksler farklı olabiliyor. Bunu bu hafta değerlendireceğiz. Nuri'nin ilk 11'de başlama süresi çok uzun değil. Hazırlık aşamasında yüzde 70, yüzde 80 seviyede diyebiliriz dedi. Tuna, Sidney Sam'in hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtti.

ÜLKEYE YÜK OLAN SÜPER LİG KULÜPLERİ KONUMUNDAYIZ

Hedefleri belirlerken kulüp bütçesinin ön planda tutulması gerektiğini savunan Tuna, şöyle konuştu

Hedeflerimizi belirlerken Türkiye liginin takımlarının ortaya çıkan bir görüntüsü var. Bugünlerde bankalarla anlaşacak takımlar duyuluyor. Şu an bankalarla anlaşmanın, kulüplerin şirkete satılmasından farkı yok. Ülkeye yük olan durumla karşı karşıyayız. Ülkeye yük olan Süper Lig kulüpleri konumundayız. Yanlış transferler harcamalarla, camiaya yük olur. İşte böyle kolayca teslim olunuyor. Denetleyen para harcamanızı kontrol eden durum. Kulüplerimizin hepsi bu teslimiyeti yaşıyor. Bunu yönetirken iki seçenek var. Bir, sportif anlamda başarılı olmak lazım. O zaman kazandığınızda para, bütçe yukarı çıkıyor. Kazandıkça oyuncu ücreti ödendi, takım bütçesi eşitlendi. İkincisi üretmek zorundasınız. Üretkenlik hem puanlarımızı yukarı çeker hem de takımda alt yapıdan oyuncu çıkarmak, gelen oyuncuları değerlendirerek sizden aldığı ücreti onlardan kazanarak göndermeniz gerekir. Bunu ortaya koyduğunuzda başarılı yönetime borçsuz kulübe sahip olabilirsiniz.

AVRUPA HEDEFİ

Anadolu kulüplerinin hedefinin Süper Lig'de kalabilmek olduğuna değinen Tuna, Antalyaspor'da şanslıyız. Biz olsak da olmasak da iyi bir anlayışa kavuşmuş hem sportif hem üretim ve oyuncu yatırımı anlamında denge içerisinde gidiyoruz. Genç oyuncular, aramıza dahil olan diğer oyuncular hedefimiz içerisinde yer alıyor. Takım bütçesinde dengede kalabiliyoruz. Bu yıl hedef iki yönde ilerledi. Başkanımızın da dediği gibi en önemli hedef ligde başarılı olmak ve Avrupa kupası. Bu sadece katılma değil, kalıcı olma. Bu kolay değil. Ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Hedefi her zaman üst sıralarda 5, 6'ncılığı oynayacak Avrupa hedefini yakalayacak Antalyaspor olmak istiyoruz diye konuştu.

KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ

Gençlerbirliği maçıyla lige başlayacaklarını hatırlatan Tuna, Lig başlangıçları önemlidir. O süreci iyi yaşamak istiyoruz. Lige iyi başlamak istiyoruz ama en önemli hedefimiz. Bu süreci lig sonuna kadar gelecek yıllarda da sürdürülebilirliğini sağlayacak yapılanma peşindeyiz. Gençlerbirliği maçı hazırlık aşamasına göre kazanabileceğimizi gösteriyor. Kazanmayı çok istiyoruz. Geçen sezon bıraktığımız takım seviyesini sürdürmeyi istiyoruz dedi.

TATİL EDİLİR Mİ ÖNGÖREMİYORUZ

Koronavirüse yönelik tedbirleri kulüp olarak en üst seviyede uyguladıklarını anlatan Tuna, Vaka sayılarının artmasından üzüntü duyuyoruz. Çok insanımızı kaybediyoruz. En önemlisi tedbir. Zor bir süreç, lig nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bu tedbirlerle geçen sezon gibi olur mu tatil edilir mi öngöremiyoruz. Kendi tesislerimizde her türlü tedbirleri alarak hareket ediyoruz. Ama başa gelir mi göreceğiz diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor'dan genç oyuncuların TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralanma sürecini değerlendiren Tuna, Fraport TAV Antalyaspor Derneği ve Antalyaspor Kulübü Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün Bodrum ekibi ile ortaklığının takımın hedefini artıracağını söyledi. Tuna, Hedefleri 1. Lig'e yükselmek. Bu yıl Fikret Öztürk'ün Bodrumspor'a sahip çıkışı ortaklığıyla birlikte daha iyi noktaya gelecektir. Hedefleri olan tesisleşme, alt yapı anlamındaki eksikler değerlendirilip, çeşitli projeler geliştirildi. Öztürk ailesinin girişimi sadece Bodrumspor ile ilgili değil. Serikspor ve Kemerspor ile görüşüldü. Bodrumspor ile görüşmeler olumlu gelişti dedi.

SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz

Antalyaspor, Tamer Tuna, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı         
15:49
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum         
09:23
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 21:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Tamer Tuna Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei