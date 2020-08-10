SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında - Son Dakika

SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında

SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasındaTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)-FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Nuri Şahin ile transfer konusunda birebir görüştüklerini belirterek, Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında.

SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)-

FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Nuri Şahin ile transfer konusunda birebir görüştüklerini belirterek, Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onun da burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, şu an anlaşma yok dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Tuna, toplantıda kırmızı beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarını, kamp sürecini değerlendirdi. Fraport TAV Antalyaspor'da görev yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Tuna, geçen sezonun ikinci devresini çok iyi geçirdiklerini belirtti. Ligde Antalyaspor olarak ikinci yarıyı en başarılı takımlarından biri, en az mağlup olan ikinci takım ve en az gol yiyen takım olarak tamamladıklarını vurgulayan Tuna, geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle takımdaki değişimin sezon sonrası 7 oyuncu ile yolların ayrılarak devam ettiğini söyledi. Takımdan ayrılan oyuncular hakkında bilgi veren Tuna, Yekta Kurtuluş, şu an itibarıyla takımdan ayrıldı. Bizle olmayacak. Giden oyuncularımız 8 olabilir dedi.

HARCAMA LİMİTİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kulüplerin harcama limiti hakkında görüşlerini dile getiren Tuna, şunları söyledi

Şu anda da bütçe anlamında kulüpler hem kendi içsel yapısı hem de yabancı, yerli futbolcu hakkında fikir belirtirken kökten ayrılıklar bulunuyor. Ortak noktada ne takım ne de kulüplerin ekonomik menfaatine katkı yapacak bir yapıya doğru gidiyoruz. Kulüpler birliğinin, federasyonla bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinde sonuçlarının ne oranda değişeceğini bilmiyorum ama köklü fikir ayrılıkları olacağını biliyorum. İki, üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Kulüplerin mali yapısıyla ilgili. Bazı kulüplerin kendilerine menfaat sağlamak ya da komisyonda oluşturulan yapılardan dolayı da zararlarına olacağı düşünülen bütçe yapısıyla ilgili belki çalışmalar yapıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla ilgili federasyonun belirttiği takım bütçeleri de tabii ki şu anki ekonomik yapıda emin olun hiçbir takım, 18 Süper Lig takımı, şimdi 21 takımı oldu. Artacak mı bilmiyoruz Daha kaç olur bilmiyorum. 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançları ile giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönünde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, kulüplerin yapısı, kulüplerin gelecekteki borçlanma planı olmalı. Ekonomik anlamda 1970'lerden gelen banka borçlanmaları olmuş hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapmak ve baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan teknik kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü, aldığımız oyuncular bonservis ödemeyeceğimiz futbolcular olacak. Orta saha, stoper forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz.

'NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜM'

Hayatında hep hedefleri olduğundan bahseden Tuna, her zaman bulunduğu yerin en iyi seviyeye ulaşmasını istediğini söyledi. Süper Lig'de 3 senedir teknik direktörlük yaptığına dikkati çeken Tuna, Ayrıldığım kulüplerde dahi ayrılışımın nedeni başarı, başarısızlık değil fikir ayrılığı olmuştur. 10 yıllık teknik direktörlük hayatımda hep böyle oldu. En önemli şeyin ortak düşünce yapısıyla bütünlük sağlanmalı. Antalyaspor'un hedefleri var. Şu anda hedef kamp sürecinin ve transferlerin istediğimiz performans düzeyinde olması. 3 yeni futbolcu transferi yapacağız. Nuri Şahin ile görüşmemiz var. Ben de bireysel olarak görüştüm. Transferi yazılan çizilen oyuncularımız var. Hiç birine resmi teklif olmadı. Menajerler oyunculara zarar veriyor. Ne oyuncularımıza teklif ne de o yazılan kulüplerin teklifi yok. Hiçbir oyuncumuzla ilgili fikir alan olmadı. Hedefimiz, istediğimiz kadro yapısına kavuşmak futbol anlayışımızı daha üste taşımak diye konuştu.

'FUTBOLCULAR DEĞERİ VERİLİRSE AYRILABİLİR'

Yerli oyuncu sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini anlatan Tuna, Süper Lig'de ikinci devre en fazla yerli oyuncu oynatan üç takımdan biri olduklarına dikkati çekti. Her oyuncusuna teklif geldiğinde takıma maddi katkı sağlayacaksa ayrılabileceğini vurgulayan Tuna, Nazım Sangare, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı hakkındaki transfer söylentileri hakkında, şunları söyledi

Takıma maddi katkı sağlayacak gidebilir. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı hakkında bazen dolaylı arayışları oluyor. Doğukan Sinik gündeme geldi. İstenilen oyuncu alınabilir. Adı geçen kulüpler teklif yaptığında astronomik değil, değeri verilirse ayrılabilir. Hiçbir teklif olmadı, para sorulmadı.

'NURİ ŞAHİN GÖRÜŞME AŞAMASINDA'

Nuri Şahin'in değerli bir oyuncu olduğunu anlatan Tuna, Nuri Şahin, önemli bir oyuncu ben de değer veriyorum. Nuri Şahin ile ben de görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu, ne istediğini anlamak zorundayız. Nuri Şahin ile ben kişisel olarak görüştüm. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma kattığı değer, buradaki oyunculara model olma yolunda katkı sağlayabiliyor. Transfere bakışımız hem performansından faydalanacağımız hem de onun özelliğine olan oyun yapımız. Pas oyununa katkısı, liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Bu yüzden olumlu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onunda burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, anlaşma yok diye konuştu.

SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında

Tamer Tuna, Nuri Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 16:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tamer Tuna Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında - Son Dakika
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