SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız - Son Dakika

SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyızTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak.

Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak. Savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var. Yeni transferlerimizin yanı sıra altyapımızdan oyuncular dahil ettik. Gençlerin de şans bulacağı bir sezon olacak. Transferin her dönem takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu biliyoruz. Acele etmiyoruz, sabırlıyız" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yeni sezon hazırlıkları, bu sezonun maç takvimi ve İstanbul'da düzenlenecek The Land Of Legends Cup turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Antalya'da başlayıp Afyonkarahisar'da devam eden ve yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürülen hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunarak başlayan Tuna, "Oyuncularımızın geçen sezon bıraktığımız yerden buraya dönüşlerinin, fiziksel ve psikolojik durumlarının nasıl olacağı önemliydi. Antalya'daki ilk günlerimiz o tespitle geçti. Afyonkarahisar'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızın bıraktığımız yerden çok az alt seviyede olduğunu gördük ve bu bizim için avantaj oldu. İstediğimiz seviyeye gelmek, oyunumuzu ve oyuncuların gelişimini tamamlamak için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları ile de lige iyi girmek istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız maç dönemleri ve oyuncuların oynadıkları maç sayıları anlamında hiçbir sezon yaşanmayan bir sezonu geride bıraktık. Bu sene ise aynı periyodun tam tersi olarak bir takvim yaşayacağız. 42 maç haftası yaşayacak ve 40 lig maçı oynayacak olmamız, oyuncuların daha önce hiç karşılaşmadığı bir durum" dedi.

"40 MAÇI HİÇBİR OYUNCU OYNAYAMAZ"

Geçen sene 20 maç ve üzerinde forma giyen sadece 5 oyuncularının olduğunu hatırlatan Tamer Tuna, "Bu sezon görev dağılımı anlamında çok fazla oyuncuya şans verilecek olsa da istikrar anlamında sorun yaşanabilir. Takımları en çok zorlayacak olan durum budur. 40 maçı hiçbir oyuncumuzun oynayamayacağını öngörüp, sakatlık ve cezalıları da varsayarak mevcut durumumuzla ilgili tespitlerde bulunuyoruz. Hazırlık aşamamızı bu durumun teşhis ve tedavisi için değerlendiriyoruz" diye konuştu.

FİKSTÜR DEĞERLENDİRMESİ

Fikstürde maç sırası yerine takvimi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Sıkışık bir maç trafiğimiz olacak. Bu durum ligdeki tüm takımlar için geçerli. Hazırlanamamış olmak, transferlerin tamamlanamamış olması çok değişkenlikler getirecektir. Hem oyun hem oyuncu hem de genç oyuncularımızın takımımıza katkılarını düşünürsek bu sezonun çok verimli olacağını öngörebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE SABIRLIYIZ"

"Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak" diye sözlerini sürdüren Tamer Tuna, şunları kaydetti:

"Savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var. Yeni transferlerimizin yanı sıra altyapımızdan oyuncular dahil ettik. Gençlerin de şans bulacağı bir sezon olacak. Transferin her dönem takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu biliyoruz. Acele etmiyoruz, sabırlıyız. Tabii ki gelen oyuncu sayısı giden oyuncu sayısının altında ama kadro yetersizliğimiz yok. Gelecek olan oyuncularımızla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapacağımızı, fikstürün ilk 7-8 haftasında istediğimiz seviyeye geleceğimize inanıyoruz."

"ÇOK DEĞERLİ BİR TURNUVA OLACAK"

31 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe maçı ile başlayacak olan The Land of Legends Cup turnuvası için de görüşlerini açıklayan Tamer Tuna, şöyle dedi:

"İyi bir turnuva olacak. Ligin başlamasına iki hafta kala iki hazırlık maçı yapacak olmamız kendimizi görmemizi ve eksiklerimizi fark etmemizi sağlayacak. Umarız bizim adımıza sakatlıksız bir süreç olur. Çok değerli bir turnuva olacak. Oyun ve motivasyon anlamında bize çok faydalı olacağını düşünüyorum."

SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Tamer Tuna, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum 9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı         
18:47
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim         
18:31
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi         
15:35
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü         
12:23
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü         
10:28
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Eski eş pompalı tüfekle gelmişti! Güvenlik görevlisinin dikkati kadın cinayetini önledi Eski eş pompalı tüfekle gelmişti! Güvenlik görevlisinin dikkati kadın cinayetini önledi         
09:07
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti         
08:16
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var         
01:59
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 00:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei