SPOR Taraftar mali kriz, transfer yasağı dinlemedi; ilk maçı 12 bin kişi izledi

Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- Mali kriz ve transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren, TFF 1'inci Lig'e de cezası nedeniyle eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'u taraftarları ilk maçında yalnız bırakmadı. Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerde 12 bin kişi takımını desteklerken, maç boyunca susmayan taraftarlar Eskişehirspor'u maça ortak edip beraberlikte büyük rol oynadı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 30 Mayıs'ta yapılan kongresinde başkan seçilen Osman Taş, geçen 2 Ağustos günü istifa ettiğini açıkladı. Başkansız kalan Eskişehirspor'da mali kriz büyürken, transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren takıma bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA, 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verdi. Bu gelişme üzerine TFF 1'inci Lig'e eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor, ilk maçında kendi sahasında ligin yeni ekibi Keçiörengücü'nü ağırladı. Tüm olumsuzluklara rağmen siyah-kırmızılı ekibi, taraftarları yalnız bırakmadı. Tribünler dolarken maçı 12 bin taraftar izledi. Keçiörengücü maçın 54'üncü dakikasında Sertaç ile öne geçerken, taraftarlarının büyük desteğini alan Eskişehirspor aradığı golü Emre Güral ile 84'üncü dakikada buldu. Eskişehirspor ilk maçında 1-1 berabere kalarak puanını -5'e yükseltti.

Eskişehirspor'a desteklerini sürdüreceklerini ifade eden taraftarlardan Atakan Zararsız, "Bütün zorluklara rağmen her zaman Eskişehirspor'un yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftarlarımız da her türlü zorlukta desteğini devam ettirecektir. Takımımız lig düşse de her zaman yanında olacaktır Eskişehirspor'un. Bu sezonda da umarım başarılı olacağız. Eğer sezona iyi başlarsak gerisi gelir diye düşünüyorum" dedi.

ALMANYA'DAN DESTEK VERMEK İÇİN GELDİLER

Almanya'dan sezonun ilk maçı için Eskişehir'e gelen Duygu Bolat ve Aleyna Demir de tribünlerde yerini alarak takıma destek verdi. Takımlarının sonuna kadar arkasında olduklarını ifade eden Duygu Bolat, "Almanya'dan Eskişehirspor'un sezon açılış maçı için geldik. Eskişehirspor'u destekliyoruz ve bu yüzden buradayız. İlk maçımızda başarılı olmayı ümit ediyoruz ve takımımızı desteklemek için buraya geldik Almanya'dan. Eskişehirspor'un sonuna kadar arkasındayız. Ümit ediyoruz ki başarılı oluruz, bu zor zamanları atlatırız. Bir zamanlar çok başarılı bir takımdık zaten. O günlere geri döneceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

10 YAŞINDA HER MAÇA GELİYOR

Babasıyla birlikte maç izlemeye gelen 10 yaşındaki Doğa Eygün de Eskişehirspor'u desteklemeye devam edeceğini söyleyerek, "3 yaşından beri Eskişehirsporluyum. Babam beni hep maçlara getirir. Dünyada Eskişehirspor gibi bir takım daha yoktur. Taraftarı mükemmeldir. Bunu bilir, bunu söylerim. İçinde bulunduğumuz durumu toparlamamız lazım. Süper Lig'e çıkarsak çok iyi olur takımımız için" ifadelerini kullandı.

EFSANE BANDO YERİNİ ALDI

Eskişehir'de taraftarlarından arasından çıkan müzisyenlerin 2006 yılında kurduğu Bando ESES de tribünlerdeki yerini alarak takımlarına destek verdi.

