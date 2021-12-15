Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak - Son Dakika
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Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak

15.12.2021 06:14

Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.

Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.

Kayıt ve bilgi için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Etkinlik Türü: Söyleşi

Etkinlik Tarihi: 16 Aralık 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: Esenler Gençlik Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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Kaynak: Habermetre
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