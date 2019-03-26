Spor Tarihindeki En Utanç Verici Anlar ve Yaşanılanlar #1

Bugün sizler için spor tarihinde yaşanmış en utanç verici anlararı derledik.

Bugün sizler için spor tarihinde yaşanmış en utanç verici anlararı derledik. Eğer hazırsanız hemen videomuza başlayalım.

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