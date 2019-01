Spor Taylan Antalyalı Türkiye'yi Avrupa'da Temsil Etmek İstiyorum

Spor (ÖZEL) Taylan Antalyalı Türkiye 'yi Avrupa 'da temsil etmek istiyorum(ÖZEL) Taylan Antalyalı Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorumİkinci devre çok zor geçecekTakımıma skor katkısında da bulunmak istiyorumBana gelen bir teklif yokSüper Lig tarihinde ilk defa 4 büyükler bu kadar puan kaybettiVAR sistemi doğru karar verme açısından önemliİdolüm Steven GerrardOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ FOTOĞRAF Gürkan DURAL - ANTALYA,( DHA Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Taylan Antalyalı, Öncelikli hedefim milli takım formasını giymek. Milli takım formasını giyip orada kalıcı olmak istiyorum. Kulüp bazında da ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum dedi.B.B. Erzurumspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, takımın Antalya'daki devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Antalyalı, İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İkinci devre bizim için bulunduğumuz konumdan kurtulmamız açısından gerçekten çok önemli. Bunun farkındayız ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. B.B Erzurumspor'a geçen sene katıldım ve geldiğimden beri burası kariyerim açısından çok olumlu geçiyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele ediyoruz ama ilk yarıyı istediğimiz şekilde bitiremedik. Düşme hattındayız ancak ligin lideriyle, alt sıralardaki takımlar arasında çok puan farkı yok. Daha önce uçurum kadar fark oluyordu ama bu sene bütün takımlar birbirine yakın. İkinci devre çok zor geçecek bunu farkındayız ve iyi hazırlanıyoruz. Umarım Konyaspor maçıyla iyi başlayıp çıkışımızı sürdürürüz ifadelerini kullandı.TAKIMIMA SKOR KATKISINDA DA BULUNMAK İSTİYORUMTakımda Mehmet Özdilek 'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 10 numara pozisyonunda görev aldığını belirten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, skor anlamında katkı sağlamaya çalıştığını söyledi. 23 yaşındaki oyuncu, Daha önce alt yaş gruplarında da bu pozisyonda oynamıştım ama çok uzun zaman oldu. Mehmet hocanın gelmesiyle beraber yeniden 10 numarada oynamaya başladım. Kendisi beni bu pozisyonda tercih ediyor. Mehmet hoca da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralarından bir tanesiydi. Bana bu pozisyonda ne yapmam gerektiği ile ilgili sürekli destek oluyor. Yavaş yavaş da alıştığımı düşünüyor. Takımıma skor katkısında da bulunmak istiyorum. Tabii sizin de dediğiniz gibi 10 numara kavramı artık değişti. Eskiden 10 numara çok koşmasa bile yetenekleriyle bu açığını kapatan bir oyuncu tarzıydı. Günümüz futbolunda artık koşu ve takım savunmasına destek olmak çok önemli. Skora katkının yanı sıra savunmaya katkı açısından da önemli bir yerde oynuyorum. Bunun da farkındayım. Elimden geldiğince skor anlamında da katkı sağlamaya çalışıyorum şeklinde konuştu.BANA GELEN BİR TEKLİF YOKErzurumspor'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Taylan Antalyalı, Bana gelen bir teklif bildiğim kadarıyla yok. Kulübe geliyor mudur bilmiyorum. Şu an zaten öyle bir düşüncemiz de yok. Hem kendi açımdan hem de kulübüm açısından. Erzurumspor'dayım. Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İkinci devre çok daha zor geçecek bunun farkındayım. Takıma en iyi şekilde nasıl katkı sağlarım bunu düşünüyorum. Sezon sonu geldiğinde bu durum oturulur konuşulur açıklamasında bulundu.SÜPER LİG TARİHİNDE İLK DEFA 4 BÜYÜKLER BU KADAR PUAN KAYBETTİSüper Lig'de büyük takımların kaybettiği puanların ligin gidişatını çok etkilediğini söyleyen Antalyalı, Süper Lig tarihinde belki de ilk defa 4 büyükler bu kadar puan kaybetti. Bu da ligin gidişatını ve puan sıralamasını çok etkiledi. Fenerbahçe 'nin ilk yarıyı düşme hattına bitireceği kimin aklına gelirdi. Bize şöyle bir zararı oldu açıkçası, rakiplerimize hep puan vermiş gibi gözüküyorlar. O anlamda bizim işimiz biraz daha zor ama bunu farkındayız. İkinci devre çok daha zor geçecek. Muhakkak büyük takımlar toparlanacaktır. Biz de küme düşmeme adına puanlar almaya çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Umarım ikinci yarı istediğimiz gibi geçer dedi.TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUMÖncelikli hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyleyen Taylan Antalyalı, Benim de öncelikli hedefim milli takım formasını giymek. Milli takım formasını giyip orada kalıcı olmak istiyorum. Kulüp bazında da ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum ifadelerini kullandı.VAR SİSTEMİ DOĞRU KARAR VERME AÇISINDAN ÖNEMLİVAR sistemi hakkında da görüşlerini bildiren 23 yaşındaki oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdüVAR sistemi ilk bizim Play-Off maçımızda uygulanmıştı. Biz de bir penaltı kazanmıştık o şekilde. VAR sisteminin doğru kullanıldığında çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü akıllardaki soru işaretinin kalkması açısından, doğru karar verme açısından önemli olduğunu düşünüyorum.İDOLÜM STEVEN GERRARDÖrnek aldığı futbolcunun Steven Gerrard olduğunu söyleyen Taylan Antalyalı, İdolüm Steven Gerrard. Şu an futbolu bıraktı ama çift yönlü oynayabilen müthiş bir 8 numaraydı. Ofansif, defansif ve oyun kurucu anlamında Gerrard idolüm şeklinde konuştu.Türkiye'de çok önemli savunma oyuncuları olduğuna da vurgu yapan Antalyalı, Ben biraz daha orta saha ile savunma arasında blok arasını almaya çalıştığım için aslında alan markajı değil adam markajı olarak geçiyor görevim. Türkiye'de de önemli savunmacılar var ama özellikle birini belirtirsem yanlış olur ifadelerini kullandı.