Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey - Son Dakika

Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

6 saat önce

1-Kumaş Koşu ve antrenman için dokunuşu pürüzsüz, teri çeken ve serin bir kumaş arayın.

Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey, System.String[]

1-Kumaş

Koşu ve antrenman için dokunuşu pürüzsüz, teri çeken ve serin bir kumaş arayın. Yoga veya Pilates yapıyorsanız, hareketinizi kısıtlamayacak yumuşak, esnek bir kumaş tercih etmelisiniz.


2-Vücut tipi

Seçeceğiniz tayt kesinlikle vücut tipinize uygun olmalı. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak kadar rahat ama hareket edebileceğiniz kadar da alanınız olmalı. Yüksek bel ve destekleyici taytların en çok tercih edildiğini de söyleyelim.


3-Cepler

Bacaklardaki cepler kredi kartınızı veya telefonunuzu saklamak için mükemmeldir. Anahtarlarınızı ve paranızı saklamak için ise iç kısımdaki fermuarlı cep işinizi görecektir. İhtiyacınıza yönelik olarak tayt alırken ceplerini kontrol edebilirsiniz.


4-Reflektörler

Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatte bisiklet, koşu ya da yürüyüşlerde daha fazla görüş için taytta reflektör olup olmadığını kontrol edin.


5-Sıcaklık kontrolü

Özellikle ter tutmayan ve çabuk kuruyan taytları tercih etmelisiniz. Eğer koşuyorsanız, dekolteli kesikli model taytlar hem şıklık katar hem de havalandırma sağlar.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi
Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:20:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Taytı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]