TBF'ye yeni isim sponsoru - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen imza töreninde, bir bahis sitesi ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni isim sponsorunu açıkladı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen lansmanla birlikte, bir bahis sitesi 2 yıllığına basketbol liglerine ana sponsor oldu. Toplantıda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, son dönemde sponsor gelirlerini artırdıklarının altını çizdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

(Bozhan Memiş/İHA)