Spor teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi

TEB 12 Yaş Kızlar ve Erkekler Türkiye Tenis şampiyonası sona erdi
Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.
Ankara Tenis Kulübü kortlarında 7 Eylül'de başlayan elemelerin ardından Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakaları bugün yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Tek kızlarda: 1. Nisan Can, 2. Simay Keleş
Çift kızlarda: 1. Elif Sandıkçı-Alanur Heper, 2. Melisa Uğur-Irmak Öztürk
Tek erkeklerde: 1. Haydar Cem Gökpınar, 2. Demir Halisdemir
Tek erkeklerde: 1. Mert Metin Kasap-Egemen Karaman, 2. Rüzgar Yünten-Cem Chrıstopher Küçükhüseyin
Şampiyona sonunda sporculara kupalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.