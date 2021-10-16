Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla devam ediyor.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla devam ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor. Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışıyor. Çekişmeli geçen yarışlarda sporcular altın madalya için kıyasıya mücadele ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, tedbir ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapılıyor.

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