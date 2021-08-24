SPOR Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın 2020 Paralimpik Oyunları hedefi madalya - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın 2020 Paralimpik Oyunları hedefi madalya

ANKARA (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet İlker ve takım kaptanı Özgür Gürbulak hedeflerini anlattı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın paralimpik oyunları öncesi son antrenmanında oyuncuları ile konuşma yapan Ahmet İlker, "Bu ülke için, 85 milyon insan için, sevdiklerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Buradan götüreceğimiz galibiyetler, madalya onları inanılmaz onurlandıracak, gururlandıracak. Eminim ki üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirip ülkemize döneceğiz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Emeklerinize sağlık şimdiden, haydi savaşma zamanı? dedi.

ÖZGÜR GÜRBULAK: BAŞARILARLA DÖNECEĞİMİZE EMİNİM

Milli takımın kaptanı Özgür Gürbulak heyecanlı olduklarını vurgulayarak, 'Paralimpik oyunlar bütün sporcuların hayali. Ben o yüzlerce sporcudan biriyim şükürler olsun. Bu, üçüncü olimpiyatım olacak. İki aydan fazladır sürekli sert, ağır antrenmanlar geçirdik. Ailemizden uzak, herkesten uzak, sırf bir amaç ve hedef uğruna, burada hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Artık bu saatten sonra heyecanla maçların başlamasını bekliyoruz çünkü gerçekten de artık maç yapmak istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak, buradan başarılarla döneceğimize eminim' diye konuştu.

Tokyo'dan herkese kucak dolusu sevgilerini ileten milli sporcu Özgür Gürbulak, 'Ama özellikle eşim Aslı'ya buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Sağ olsun bu sene çok kahrımı çekti çünkü nereden baksanız 'Hiç görüşmedik' desek yeri var. Ona bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum hayatım' şeklinde konuştu.