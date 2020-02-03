Spor tekvando federasyonu başkanı şahin bu sene içinde en önemli organizasyon tokyo... - Son Dakika

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Spor tekvando federasyonu başkanı şahin bu sene içinde en önemli organizasyon tokyo...
6 saat önce
SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin Bu sene içinde en önemli organizasyon Tokyo Olimpiyatları'dır (2)
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin Bu sene içinde en önemli organizasyon Tokyo Olimpiyatları'dır (2)
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