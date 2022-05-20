SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Son Dakika
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SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

20.05.2022 11:46

Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kameradaVIDEO YOKBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı.

Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

VIDEO YOK

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

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Kaynak: DHA

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Son Dakika


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