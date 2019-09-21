Son Dakika Haberleri: Spor tesisi önündeki yangın korkuttu
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Spor tesisi önündeki yangın korkuttu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Kompleksi önündeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Spor tesisi önündeki yangın korkuttu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi önündeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi Atatürk Spor Kompleksi önünde kuru otların bulunduğu alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ile Mahalle ve tesis duman altında kalırken, olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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