Son Dakika Haberleri: Spor tesisinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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Spor tesisinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

6 dakika önce

Adana'daki bir amatör spor kulübünün tesislerinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Spor tesisinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]
Adana'daki bir amatör spor kulübünün tesislerinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübünün merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahalesi'ndeki tesislerinde saha aydınlatma sistemine bağlı 150 metrelik elektrik kablosu çalındı.
Kulüp yöneticilerinin durumu fark edip bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmayla kabloları çaldığı ileri sürülen şüpheliler Mert G. ve Agit T.'yi yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:55 Kaynak: AA
yüreğir, adana, Güncel
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