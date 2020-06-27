Spor tesisleri hızla yükseliyor - Son Dakika

Spor tesisleri hızla yükseliyor

Süleymanpaşa Belediyesinin başlattığı 30 spor sahası ve sosyal tesisi kapsayan yatırım hamlesi tüm hızıyla sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin başlattığı 30 spor sahası ve sosyal tesisi kapsayan yatırım hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ortacami, Namık Kemal ve Çiftlikönü Mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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Süleymanpaşa'da eşi görülmemiş bir yatırım hamlesi gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, 30 farklı spor tesisi ve sosyal tesis projesi ile ilgili çalışmalarında hız kesmiyor. Proje aşaması tamamlanan tesisler için birer birer düğmeye basılırken, inşaat aşamasındaki tesisler de hizmete girmek için gün saymaya başladı.


Ortacami ve Namık Kemal Mahallesi'nde yapılacak olan spor sahaları ve sosyal tesislerin hafriyat çalışmaları tamamlandı. Çiftlikönü Mahallesi'nde hayata geçirilen spor tesisinde ise inşaat çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, inşaat aşamasına gelen Ortacami ve Namık Kemal Mahallesi spor tesisleri ile hızla yükselen Çiftlikönü Mahallesi spor tesislerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.


Süleymanpaşa'da yaşayan gençlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, iki yıl içinde tamamının hizmete girmiş olacağı 30 farklı spor tesisini gençlerin kullanımına hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüksel, göreve gelirken gençlere verdiği sözleri yerine getirdiklerini kaydetti. Yüksel, "Gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyor; şehrimizdeki birçok mahalleye kazandıracağımız spor sahaları ve sosyal tesisler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftlikönü mahallemizde yapımına devam ettiğimiz projenin detaylarını yerinde planlıyoruz. Şehrimize kazandıracağımız bir diğer spor sahası ve sosyal tesis projemizi de Namık Kemal Mahallemizde inşa ediyoruz. Ayrıca Ortacami Mahallemizde inşa edeceğimiz spor sahası ve sosyal tesis projemize de başladık. Yerinde yaptığımız incelemeler ile detaylarını planladığımız yeni spor ve yaşam alanlarını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Namık Kemal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

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