Son Dakika › Güncel › SPOR TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu - Son Dakika
SPOR TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu
6 saat önce
SPOR TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
Son Dakika Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!