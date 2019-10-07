Spor tff, ana sponsoru mercedes benz ile sözleşmeyi 2023'e kadar uzattı
36 dakika önce
SPOR TFF, ana sponsoru Mercedes Benz ile sözleşmeyi 2023'e kadar uzattı (2)
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
SPOR TFF, ana sponsoru Mercedes Benz ile sözleşmeyi 2023'e kadar uzattı (2)
Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı Son Dakika! Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı