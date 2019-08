SPOR TFF Süper Kupa öncesi iki takım ortak basın toplantısı düzenledi Galatasaray her yerde kupaya aday Mehmet Altıparmak Amacımız 2'nci kez kupayı Akhisar 'a götürmekNesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT- Harun ÖZALPANKARA( DHA TFF Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor ortak basın toplantısı düzenledi.Yarın oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kaptan Kadir Keleş , Galatasaray Antrenörü Levent Şahin ve kaptan Selçuk İnan katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise cezalı olduğu için basın toplantısına katılamadı.Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Akhisar ile 3'üncü kez final oynayacaklarını hatırlatarak, Bu vesile ile Akhisar camiasına başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum böyle finallere çıkmak kolay bir iş değil. Yarın zor bir maç olacak, Mehmet ağabeyi de tebrik ediyorum. Yarın güçlü bir takım karşımızda olacak. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur dedi.Akhisarspor kaptanı Kadir Keleş ise, yarın oynayacakları maç için heyecanlı olduklarını belirterek, Kulüp tarihimizde 2'nci kez oynayacağımız bu final gurur verici bir olay. Elimizden geldiğince temsil edeceğiz ve kulübü layık olduğu yere taşımak için emek veriyoruz diye konuştu.MEHMET ALTIPARMAK AMACIMIZ 2'NCİ KEZ KUPAYI AKHİSAR'A GÖTÜRMEKAkhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da, geçen senenin son şampiyonu olarak bu finalde yer aldıklarını ifade ederek, Amacımız devamını getirmek ve 2'nci kez kupayı Akhisar'a götürmek. Akhisarspor, geçen sene talihsiz bir şekilde ligden düştü ama ligin son 7 senesine damga vuran takımlardan biri olduk. Hedefimiz layık olduğumuz lige geri dönmek. Yarın çok önemli bir maç oynayacağız ve kendimizi de göreceğiz. Umarım bizim için yarın güzel bir maç olur. Yarın hak edip kupayı almak istiyoruz. Oyuncularıma keyif alması gerektiğini söyledim. İnşallah yarın kazanıp hem lig, hem de bu yol için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Geçen seneki şampiyonluklarını kutluyorum dedi.LEVENT ŞAHİN GALATASARAY HER YERDE KUPAYA ADAYGalatasaray Antrenörü Levent Şahin de, Geçen seneyi 2 kupa ile kapattık ve inşallah 3'üncüsünü de yarın alırız diyerek sözlerini şöyle sürdürdüBiz geçen senenin lig şampiyonu takımı olarak buraya geldik. Umarım Mehmet hocanın katkılarıyla Süper Lig'e geri dönecekler. Geçen seneki şampiyonlukla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çok zorlu bir süreçten geçip iki kupayla bitirdik ve sizin huzurunuzda büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel bir kupa hediye edeceğiz onlara. Sonuçta bir kupa var ve hazırlık maçından öte bir maç. Kupanın olduğu her yerde Galatasaray camiası olarak elimizden geleni yapıp en büyük aday olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hazırlık maçından ziyade seyir ve keyif olarak daha önemli bir maç olacak.