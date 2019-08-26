Son Dakika Haberleri: SPOR TFF Yöneticisi İsmail Erdem Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu...
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SPOR TFF Yöneticisi İsmail Erdem Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu...

1 saat önce

SPOR TFF Yöneticisi İsmail Erdem Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederizİstanbul DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı.

SPOR TFF Yöneticisi İsmail Erdem Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz

İstanbul DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok. Yapana da yaptırana da ortak olana da karışana da bir karı olmaz. Temelsiz bina olmaz. Özel yaşamımızla ilgili de futbol dünyamızla ilgili de her şey hukuka bağlı kalmalı. Hukukun üstünlüğü içinde seyre devam etmesi sonuç itibariyle insanları mutlu kılacaktır. Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Erdem, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:35 Kaynak: DHA
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