Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından, Trabzon'da "Spor Tırmanış Boulder Hız 1. Bölge Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Şampiyonaya, Trabzon dahil 21 ilden 56 sporcu katıldı. Sporcular, küçük A boulder hız, küçük B, küçük C, küçük D ve küçük E kategorilerinde hünerlerini gösterdi.

TDF Başkanı Ersan Başar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Trabzon'da yapılan yarışmanın heyecan ve neşe içinde tamamlandığını, olimpiyat yolunda küçüklerle emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, tırmanışın gelişmekte olan bir spor olduğunu vurgulayarak, "Tırmanış, gelişmekte olan bir branş ama ülkemizde çok sevilmeye başlandı. Çok yetenekli sporcularımız var ve geleceğe umutla bakıyoruz. Uluslararası arenada başarılı olacağımızdan şüphe duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk de spora ilginin giderek arttığını aktararak, "Bu şampiyonada çok zevkli ve heyecanlı mücadeleler izledik. Bu duvarda çok daha büyük organizasyonlar yapılacak, bu branş artık Trabzon ile anılacak." ifadelerini kullandı.