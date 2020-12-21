Spor Tokat'a, Sportif Fair Play ödülü - Son Dakika

Spor Tokat'a, Sportif Fair Play ödülü

21.12.2020 18:11
Spor Tokat'a, Sportif Fair Play ödülü, System.String[]

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Türkiye'de sportif faaliyetlerde örnek ve başarılı çalışmaları ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer dalında 'Şeref Diploması' ödülü aldı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Türkiye'de sportif faaliyetlerde örnek ve başarılı çalışmaları ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer dalında 'Şeref Diploması' ödülü aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Bu yıl 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat kapsamında yürütülen örnek ve başarılı projeleri ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer dalında Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüz yılı aşkın geçmişi ile Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi ve Türk sporunun gelişimi için çalışan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, Spor Tokat'a Sportif Fair Play Kariyer dalında verdiği Şeref Diploması ödülü için teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Tokat projesi ile her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasının ya da bir sporu sevmesinin amaçlandığını ifade eden Vali Balcı, "Spor Tokat'ın hedef kitlesi, anaokulundan üniversiteye kadar tüm çocuklarımız, gençlerimiz, dezavantajlı gruplar, devlet koruması altındaki çocuklarımızdır. Spor Tokat ile çocuklarımızın ve gençlerimizin, yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşı ile tanışmaları, sporu sevmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, sporu yaşam biçimi haline getirmeleri ve böylece toplumda spor kültürünün oluşması; obezite ve her türlü zararlı alışkanlık ile mücadele etmek amaçlandı. Spor Tokat kapsamındaki çocuk ve gençlerimizin spor hayatlarındaki gelişimlerinin izlenebilmesi ve desteklenmesi için mevcut spor kulüplerinin yanı sıra yeni kurulması sağlanan gençlik ve spor kulüpleri ile okul spor kulüpleri sürece dahil edildi. Başarılı sporcularımız desteklenerek profesyonel spor kulüplerine yönlendiriliyor" diye konuştu. - TOKAT

Spor Tokat'a, Sportif Fair Play ödülü

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye, Balcı, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Tokat'a, Sportif Fair Play ödülü - Son Dakika Spor


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