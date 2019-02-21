Spor Tokat" Projesi

Tokat Valiliğince "Spor Tokat" Projesi kapsamında Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan öğrencilere sporcu yeleği hediye etti.

Tokat Valiliğince "Spor Tokat" Projesi kapsamında Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan öğrencilere sporcu yeleği hediye etti.



Tokat Valiliği il merkezi, ilçe, belde ve köylerde eğitim öğretim gören öğrencilerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor dalı ile tanışmaları ve spor kültürünün yayılması amacı ile bir süre önce "Spor Tokat" Projesi başlatıldı.



Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, başlatılan proje kapsamında Erbaa sentetik sahada spor yapan öğrencilere sporcu yeleği hediye etti.



Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerimizin en az bir spor dalı ile ilgilenmeleri gerektiğinin çok önemli olduğunu söyledi.



Karacan, "Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı tarafından başlatılan bu proje kapsamında biz de Erbaa Kaymakamlığı olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Genç nüfusun yoğun olduğu Erbaa'da gençlerimizin spora olan alakalarını artırmak onları teşvik etmek için Erbaa Kaymakamlığı olarak elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ifade ediyorum." diye konuştu.



Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere yönelik dağıtılmak üzere ilk etapta 600 adet sporcu yeleği yaptırıldığı öğrenildi.

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