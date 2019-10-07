Son Dakika Haberleri: "Spor Tokat" projesi ile 28 bin çocuk sporla buluştu
Son Dakika Spor 'Spor Tokat' projesi ile 28 bin çocuk sporla buluştu

"Spor Tokat" projesi ile 28 bin çocuk sporla buluştu

1 saat önce

Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için 11 branşta başlatılan "Spor Tokat" projesiyle 28 bin öğrenci sporla buluştu.

Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için 11 branşta başlatılan "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tokat" projesiyle 28 bin öğrenci sporla buluştu.

Hüseyin Akbaş Spor Salonunda, geçen yıl 11 branşta başlatılan Spor Tokat Projesi'nin ve Amatör Spor Haftasının açılış programına katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte spor yapan öğrenci sayısının 10 binden 28 bine ulaştığını söyledi.

Spor Tokat Projesi'nin amacının sporu tabana yaymak, sporu bir alışkanlık ve yaşam tarzı haline getirmek, spor kültürünün çocukken benimsenmesini sağlamak olduğunu ifade eden Balcı, "Proje kapsamında şu ana kadar 4 milyonluk spor malzemesi desteği sağladık. Türkiye'ye örnek olacak kalitede bir projedir. Bu projeyi gençlerimiz için, öğrencilerimiz için sahiplenmemiz lazım. Ana sınıflarından başlamak kaydıyla lise öğrencilerine kadar atletizmden jimnastiğe, yüzmeden voleybola, badmintondan basketbola kadar sporun her alanında müthiş bir başarı ede ettik."

Vali Balcı, projeyi çok önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı seviyoruz, onları önemsiyoruz, onların akademik başarıları kadar bedensel ve ruhsal gelişimlerini de önemsiyoruz. Spor, çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişimleri açısından çok anlamlı ve önemli bir aktivitedir. Her çocuğumuz ya spor yapmalı ya da sporun bir dalına ilgi duymalı, amacımız bu. Tokat'ta sporun altyapısını, kültürünü oluşturacağız. Türk sporun nice başarılı sporcular kazandırmayı hedefliyoruz. Buna yürekten inanıyorum. Spor Tokat, Tokat'ın gençlerinin ve öğrencilerinin projesidir."

Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteri yaparken bazı okullara da malzeme dağıtıldı.

Balcı, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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