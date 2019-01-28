Spor Tokat'ta Amatör Maçta Kavga; Elinde Sopayla Futbolculara Saldırmaya Kalktı
1 saat önce
Spor Tokat'ta amatör maçta kavga; elinde sopayla futbolculara saldırmaya kalktıFatih YILMAZTOKAT, (DHA)-TOKAT'ta dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı.
Spor Tokat
'ta amatör maçta kavga
; elinde sopayla futbolculara saldırmaya kalktı Fatih
YILMAZTOKAT, (DHA
)-
TOKAT'ta dün Topçamspor ile Erbaa
Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdildi.
Tokat Dış Sentetik Saha'da dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı. Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil oldu. Polis
sahaya girip taraflara müdahalede etti. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:29 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı
Fenerbahçe'nin İstediği Emmanuel Adebayor, Kasımpaşa Maçının Kadrosuna Alınmadı
Acun Ilıcalı'nın Amcası O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu!
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçında Gerginlik!