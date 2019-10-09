Son Dakika Haberleri: Spor torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor
Son Dakika Güncel Spor torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor

Spor torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor

35 dakika önce

Torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyorZonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası Barış Aslancan (40), 13 Ekim'de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı.

Torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası Barış Aslancan (40), 13 Ekim'de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı. 130 kiloda yarışacak olan Aslancan, ilk kez milli formayla minder güreşinde ülkesini temsil edeceğini belirterek, altın madalya hedeflediğini söyledi.

İlçede metal döküm atölyesi bulunan Barış Aslancan, 17 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yağlı güreşlere başladı. Barış Aslancan, Türkiye'nin birçok noktasında yağlı güreş müsabakalarında ter döktü ve çok sayıda derece elde etti. Bu yıl minder serbest güreş kategorisine geçen Aslancan, 13 Ekim'de Gürcistan'da yapılacak olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo serbest kategoride Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. İş yoğunluğu nedeniyle antrenman yapma fırsatı olmayan Barış Aslancan, atölyedeki 100- 150 kilo arasında değişen demir parçaları taşıyarak turnuvaya hazırlandı.

En büyük hayalinin Türkiye'ye altın madalya getirmek olduğunu ifade eden Barış Aslancan, şöyle konuştu

2002 yılında başladım güreşe. O yıldan beri yağlı güreş ile Türkiye'nin birçok yerinde güreş yaptık. Şimdi veteranlar kategorisinde 130 kiloda serbest kategoride milli olarak mücadele edeceğim. İş yerinde malzemelerimiz ağır. Onları kaldırıp indirerek çalışıyorum daha çok. Günümüz daha çok iş yerinde geçiyor. En hafifi 100 kilo. 150 kiloya kadar çıkıyor. 17 yıldır güreşiyorum. Heyecanlıyım. Milli takım adına mücadele etmek kolay değil. İnşallah bayrağımızı orada dalgalandıracağız.

Spor torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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