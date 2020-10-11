Spor Toto: 0-3

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (x), Buculjevic (x), Hugo (x), Ahmet (xx), Kaan (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (x), Berkant (x), Arda (x), Cansın (x), Oğuzhan Tarakçı (xx)SPOR TOTO: Sercan (xxx), Oğulcan (xxx), Leonardo (xxx), Kemal (xx), Leozinho (xxx), Wallace de Souza (xx), Bruno (xxx), Deniz İvgen (xx)SETLER: 30-32, 20-25, 22-25
SÜRE: 98 dakika (40, 26, 32)
AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ve Altekma'nın 3 kez set sayısı attığı ilk bölümü Ankara ekibi 32-30 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü sürdüren Spor Toto 25-20 ile durumu 2-0 yaptı. Altekma'nın son setteki çabası yeterli olmadı ve 25-22 ile Spor Toto maçtan 3-0 galip ayrıldı.
- Kaynak: DHA
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