Spor Toto: 0-3 - Son Dakika

Spor Toto: 0-3

11.10.2020 17:02
Spor Toto: 0-3, System.String[]

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (x), Buculjevic (x), Hugo (x), Ahmet (xx), Kaan (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (x), Berkant (x), Arda (x), Cansın (x), Oğuzhan Tarakçı...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (x), Buculjevic (x), Hugo (x), Ahmet (xx), Kaan (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (x), Berkant (x), Arda (x), Cansın (x), Oğuzhan Tarakçı (xx)SPOR TOTO: Sercan (xxx), Oğulcan (xxx),  Leonardo (xxx), Kemal (xx), Leozinho (xxx), Wallace de Souza (xx), Bruno (xxx), Deniz İvgen (xx)SETLER: 30-32, 20-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (40, 26, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ve Altekma'nın 3 kez set sayısı attığı ilk bölümü Ankara ekibi 32-30 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü sürdüren Spor Toto 25-20 ile durumu 2-0 yaptı. Altekma'nın son setteki çabası yeterli olmadı ve 25-22 ile Spor Toto maçtan 3-0 galip ayrıldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Spor Toto: 0-3 - Son Dakika Spor

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