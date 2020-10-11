Spor Toto: 0-3

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

SÜRE: 98 dakika (40, 26, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ve Altekma'nın 3 kez set sayısı attığı ilk bölümü Ankara ekibi 32-30 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü sürdüren Spor Toto 25-20 ile durumu 2-0 yaptı. Altekma'nın son setteki çabası yeterli olmadı ve 25-22 ile Spor Toto maçtan 3-0 galip ayrıldı.

- İzmir