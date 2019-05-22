Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)
7 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor
, Hatayspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. - ADANA
Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor ile Golsüz Berabere Kaldı
Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı!
Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti
Onur Kıvrak, Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti