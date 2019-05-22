Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

7 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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