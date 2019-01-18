Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)
7 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:10 Kaynak: İHA
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