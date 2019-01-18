Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

7 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Spor
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